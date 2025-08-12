12 günlük İran-İsrail savaşında 21 bin gözaltı

İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntezarulmehdi, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılarla ilgili halktan gelen ihbarlara dair değerlendirmelerde bulundu. Muntezarulmehdi, 12 günlük saldırılar süresince polis merkezine yapılan ihbarların yüzde 41 oranında arttığını belirterek, toplamda 7 bin 850 ihbar alındığını söyledi.

21 BİN GÖZALTI, 2 BİN 774'Ü YABANCI UYRUKLU

Bu süreçte 21 bin şüphelinin gözaltına alındığını aktaran sözcü, bunlardan 2 bin 774’ünün yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Yabancı uyruklu şahısların telefonlarında, yüksek bölgelerden ve kritik merkezlerden fotoğraf, video çekimi ile konum gönderme faaliyetlerinin tespit edildiği belirtildi.

261 CASUSLUK ŞÜPHESİ

Öte yandan, 261 kişinin casusluk şüphesiyle, 172 kişinin ise izinsiz görüntü alma suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Ele geçirilen telefonların detaylı incelenmesi sonucunda 30 özel güvenlik vakasının tespit edildiği kaydedildi. Ancak, gözaltındaki 21 bin kişinin mevcut durumu hakkında bilgi verilmedi.