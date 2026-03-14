Hamas'tan İran'a 'komşu ülkeleri hedef almama' çağrısı

ABD ile İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemeleri devam ediyor...

Orta Doğu bu nedenle şiddetli çatışmalara sahne olurken, Hamas'tan da bölgede tırmanan gerilime ilişkin mesaj geldi.

DÜNYA BARIŞ VE GÜVENLİĞİNE TEHDİT VURGUSU

Yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek ABD-İsrail saldırılarının, uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.

BÖLGE ÜLKELERİNE 'ORTAK HAREKET ETME' ÇAĞRISI

Hamas, “İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında” olduğunu belirterek tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara, çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamada, İran’a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de “ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme” çağrısında bulunuldu.