12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişi yasaklandı

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ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararla 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişine ulusal güvenlik gerekçesiyle yasak getirdi.

Bu ülkeler Afganistan, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Myanmar, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralandı.

Trump, "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız. Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

7 ÜLKEYE KISITLAMA

Kararname ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirildi.

Trump'ın kararnamesi geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

İLK DÖNEMİNDE DE YAPMIŞTI

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde 2017'de de benzer bir karar almış ve İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

Daha sonra Çad, Kuzey Kore ve Venezuela da bu kapsama alınmıştı.