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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bine yaklaştı.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken İsrail ordusu işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

ABD ATEŞKES TASARISINI VETO ETTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kurulun geçici 10 üyesi tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplandı.

ABD, insani durum gerekçe gösterilerek sunulan ateşkesle ilgili karar tasarısına veto hakkını kullandı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedildi.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, "Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Shea, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti" diye ekledi.

"14 EVET OYU GÜÇLÜ BİR MESAJ TAŞIYOR"

Geçici 10 üye adına ABD'nin veto kararını değerlendiren Slovenya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, "Karar kabul edilmedi ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor" dedi.

ABD'nin bir veto oyuyla BMGK'nın harekete geçmesinin engellendiğini vurgulayan Zbogar, "Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik" şeklinde konuştu.

Zbogar, BMGK içindeki farklı duruşların farkında olduklarını, bu nedenle taslak kararda sadece insani duruma odaklandıklarını belirterek, "BMGK'nın engelsiz insani erişim ve açlıktan ölen sivillere yiyecek ulaştırılması için bu acil talep etrafında birleşmesi gerektiğini düşündük" diye ekledi.

Sivilleri aç bırakmanın, onlara muazzam acılar çektirmenin insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladığı konuşmasında Zbogar, "Hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik" sözlerini kaydetti.

GAZZE'DE DURUMUN DAHA DA KÖTÜLEŞTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazze'ye acil müdahaleyi öneren tasarı BMGK'nın geçici 10 üye ülkesi tarafından BMGK başkanlığına sunulmuş ve oylama talep edilmişti.

Tasarıda mart ayında İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasıyla Gazze'deki sivil halkın durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekilmişti.

Geçici 10 üye, kıtlık riski de dahil, Gazze'deki durumla ilgili ciddi endişelerini dile getiren ve tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yeniden teyit eden özlü bir taslak karar hazırladıklarını belirtmişti.

Tasarıya imza atan ülkeler arasında Slovenya başta olmak üzere Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Panama, Pakistan, Güney Kore, Sierra Leone ve Somali bulunuyor.