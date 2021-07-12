12.3 milyon dolar değerindeki elmas, kripto parayla satıldı

Elmas düzenlenen müzayedede satılırken, alan kişinin ismi açıklanmadı.

İngiltere merkezli müzayede şirketi Sotheby's, 101 karat elmasın satışını gerçekleştirdi.

Elmas, şimdiye kadar kripto para ile satın alınan en pahalı mücevher oldu.

Değerli taş, müzayedecinin geleneksel ödeme şekillerine ek olarak Bitcoin ve Ethereum tekliflerini kabul ettiğini açıklamasının ardından 12.3 milyon dolara satıldı.

ÖDEME KRİPTO PARAYLA YAPILDI

Sotheby's, satın alma işlemini gerçekleştirmek için iki kripto para biriminden hangisinin kullanıldığını açıklamadı.

"The Key 10138" olarak adlandırılan elmas, ismi açıklanmayan "özel koleksiyoncuya" gitti.

KUSURSUZ ELMAS

Sotheby's'e göre, oldukça nadir bulunan bu taş, şimdiye kadar piyasaya çıkan en büyük ikinci armut biçimli elmas olarak öne çıkıyor.

"D renk" pırlanta olarak sınıflandırılıyor. Bu da çıplak gözle renksiz göründüğü anlamına gelen beyaz elmaslara verilen en yüksek derece olarak biliniyor.

Aynı zamanda elmasın görünür hiçbir kusurunun olmadığı kaydedildi.

BANKSY'NİN SATILAN ESERİ

Banksy'nin “Love is the Air” adlı eseri, bu yılın başlarında Sotheby's tarafından sahibini bulması için Bitcoin ve Ethereum üzerinden satışa çıkarılmıştı.

Ünlü sanat eseri, 12.9 milyon dolara satıldı. Ancak müzayede evi, alıcının kripto para kullanıp kullanmadığını açıklamadı.