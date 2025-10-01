14 yaşındaki kızdan çığır açan buluş: Mikroplastiklerin %90’ı tarihe karışıyor

Longwood, Florida’da yaşayan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sheyna Patel, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve çevre koruma konularına olan tutkusu sayesinde suda bulunan mikroplastiklerin %93’ünden fazlasını yok edebilen yenilikçi bir hidrojel geliştirdi.

Sheyna’nın ilham kaynağı, denizlerdeki plastik kirliliğini ve mikroplastiklerin etkili bir şekilde sudan çıkarılmasının ne kadar zor olduğunu gözlemlemek oldu. Tasarladığı hidrojel, bir sünger gibi çalışarak mikroplastikleri yakalıyor ve ortamdan uzaklaştırıyor, böylece okyanus ve deniz ekosistemleri için somut bir çözüm sunuyor.

Laboratuvar testleri, jelinin PET mikroplastiklerini temizlemede %93’ten fazla başarı sağladığını gösteriyor.

Bu yenilikçi buluş, Sheyna’yı ABD’deki ortaokullar için düzenlenen prestijli 3M Young Scientist Challenge 2025’te on finalist arasına taşıdı. Yarışma, Ekim sonunda St. Paul, Minnesota’da gerçekleştirilecek.

BİLİM İNSANIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

La Repubblica'da yer alan habere göre, Projeyi geliştirme sürecinde genç mucit, bilim insanı Deborah Isabelle ile işbirliği yaptı. Yarışmanın finalistleri, yaz boyunca projelerini konseptten prototipe dönüştürmeleri için uzmanlardan rehberlik alıyor. Sheyna, akıl hocasının desteğinin, karşılaştığı engelleri aşmasına ve projesini güvenli ve çalışır prototip haline getirmesine nasıl yardımcı olduğunu belirtti.

Sheyna, 15 yıl sonra nerede olduğunu soranlara "Tutkulu olduğum bir alanda liderlik rolüyle, iklim inovasyonunu teşvik etmek, başkalarına rehberlik etmek ve soğuklu Gezegenimizin korunmasına fayda sağlayan önemli bilimsel ilerlemelere katkıda bulunmak" yanıtını verdi.

Sheyna Patel’in projesi, sadece mikroplastik sorununa çözüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda genç zihinlerin çevre koruma alanında nasıl fark yaratabileceğini de gösteriyor.