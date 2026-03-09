Ukrayna, ABD üslerini korumak için uzman ekip gönderdi

Zelensky, ABD merkezli The New York Times'a (NYT) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelensky, ABD’nin talebi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, önleme amaçlı İHA’ların ve Ukraynalı uzmanlardan oluşan ekibin kısa süre içinde Orta Doğu’ya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Kiev yönetiminin talebe “derhal karşılık verdiğini” ifade eden Zelensky, Ukrayna’nın müttefiklerine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İRAN İHA'LARI KONUSUNDA TECRÜBE KAZANDILAR

Ukrayna lideri, ayrıca başka bir uzman ekibin de bölgeye gönderileceğini belirterek bu ekibin Orta Doğu ülkelerine yalnızca hava savunma sistemlerinin kullanımı konusunda değil, aynı zamanda İran yapımı insansız hava araçlarına karşı nasıl korunabilecekleri konusunda da destek vereceğini kaydetti.

Zelensky, özellikle İran üretimi Şahed tipi kamikaze İHA’lara karşı mücadelede Ukrayna’nın önemli tecrübe kazandığını ifade etti.

Zelensky daha önce yaptığı açıklamada da ABD’nin, Orta Doğu’da İran tarafından fırlatılan “Şahed” tipi İHA’lara karşı mücadelede Kiev’den destek talep ettiğini söylemişti. Ukrayna lideri, “Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan ve halkımızın hayatını koruyan ortaklarına destek veriyor” dedi.