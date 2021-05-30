ABD’de silahlı saldırı

Konser için bir araya gelen kalabalığa açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.

ABD’nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde bir bilardo kulübünün önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Kimliği belirsiz 3 kişi, konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş açtı.

2 ÖLÜ, 20 YARALI

Saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

"SOĞUKKANLI KATİLLER"

Miami-Dade Polis komiseri Alfredo Ramrez yaptığı açıklamada, saldırının sorumlularının cezasını çekeceğini ifade ederek, "Bunlar kalabalığa ayrım gözetmeden ateş eden soğukkanlı katiller. Adalet peşlerine düşecek" dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralananların farklı hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.