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    ABD’de silahlı saldırı

    Konser için bir araya gelen kalabalığa açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 15:40
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    ABD’de silahlı saldırı

    ABD’nin Florida eyaletindeki Hialeah şehrinde bir bilardo kulübünün önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

    Kimliği belirsiz 3 kişi, konser için toplanan kalabalığın üzerine ateş açtı.

    2 ÖLÜ, 20 YARALI

    Saldırı sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

    "SOĞUKKANLI KATİLLER"

    Miami-Dade Polis komiseri Alfredo Ramrez yaptığı açıklamada, saldırının sorumlularının cezasını çekeceğini ifade ederek, "Bunlar kalabalığa ayrım gözetmeden ateş eden soğukkanlı katiller. Adalet peşlerine düşecek" dedi.

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Yaralananların farklı hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

    ABD’de silahlı saldırı #1

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