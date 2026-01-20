2003'ten beri yaşanmadı: Güneş fırtınası yolda! Kuzey ışıkları görülebilir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

20 yılın en güçlü Güneş fırtınası yaşanıyor...

ABD Ulusal Hava Servisi’ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC) güneş fırtınasını 5 üzerinden 4’üncü seviye olarak sınıflandırdı.

SWPC bunun son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası olduğunu ve buna benzer şiddette en son Ekim 2003'bir fırtına görüldüğünü bildirdi.

O fırtına nedeniyle İsveç’te elektrik kesintileri olmuş, Güney Afrika’da trafolar zarar görmüştü.

KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLEBİLİR

SWPC havayolu şirketlerini, NASA’yı, ABD Havacılık İdaresi’ni (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı’nı (FEMA) ve elektrik şebekesi operatörlerini fırtınaya karşı önlem almaları için bilgilendirdi.

Bilim insanları beklenmedik kuzey ışıklarına ve GPS sistemlerinde geçici aksaklıklara hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardı.