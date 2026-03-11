ABD ordusu, 'Sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir' uyarısı yayınladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları sürüyor.

İran'da bu saldırılara füze ve İHA'larla karşılık verirken ölü sayısında bilanço giderek ağırlaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında savaşın bitmesinin yakın olduğunu söylerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan(CENTCOM) yeni bir açıklama geldi.

LİMANLARI HEDEF ALACAKLARINI DUYURDULAR

CENTCOM, İran Deniz Kuvvetleri’nin uluslararası deniz taşımacılığına hizmet veren sivil limanlara askeri gemi ve teçhizat konuşlandırdığını iddia etti.

Açıklamada, "CENTCOM, İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca bulunan sivil limanları uluslararası denizciliği tehdit eden askeri faaliyetler yürütmek için kullandığı konusunda sivilleri uyarmaktadır. Bu tehlikeli eylem masum sivillerin hayatını riske atmaktadır. Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

"SİVİLLERE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖNLEM ALACAĞIZ"

Açıklamada, limanlara veya yakınlarına yönelik gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırılara ilişkin, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerde veya bu tesislerin yakınlarında sivillerin güvenliğini garanti edemese de Amerikan kuvvetleri sivillere verilebilecek zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almaya devam edecektir" denildi.

LİMANLARDAN UZAK DURULMASI İSTENDİ

CENTCOM ayrıca İran’daki sivillere, İran Deniz Kuvvetleri’ne ait unsurların bulunduğu tüm liman tesislerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatı, İran donanma gemilerinden ve askeri teçhizatından uzak durmalıdır" ifadeleri kullanıldı.