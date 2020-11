2020’nin yaşayan en seksi erkeği Michael B. Jordan seçildi

People dergisi, aktör Michael B. Jordan’ı 2020’nin yaşayan en seksi erkeği seçti. Aldığı unvan sonrası mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, “Çok güzel bir duygu” dedi.

Dünyaca tanınmış aktör Michael B. Jordan, 2013 yılında, 26 yaşındayken ilk kez People dergisinin Ones to Watch (İzlenmesi Gerekenler) listesinde yer almıştı.

Aradan yedi yıl geçtikten sonra ‘2020’nin yaşayan en seksi erkeği’ tacını taktı.

"EN ÇOK KADINLAR GURUR DUYACAK"

Aldığı ‘yaşayan en seksi erkek’ unvanı sonrası People dergisine konuşan Jordan, “Çok güzel bir duygu. Herkes ‘Mike bu senin muhtemelen alamayacağın tek unvan’ şeklinde espri yapardı. Ama parçası olunan iyi bir kulüp bu.” dedi.

Jordan, aldığı unvanla en çok ailesindeki kadınların gurur duyacağını söyledi.

"HERKESİ MUTLU EDEMEYECEĞİMİ ANLADIM"

Gelecek planlarını sıralayan oyuncu, “Biraz daha yönetmenlik, daha az oyunculuk ve çokça yapımcılık.” dedi.

Çalışmadığı zamanlarda otomobil kullanmaktan, yemek pişirmekten ve video oyunları oynamaktan zevk aldığını belirten bekar oyuncu, özgüveninin sırrını "herkesi mutlu edemeyeceğinizi tamamen fark etmek” olarak açıkladı.

THE WIRE'IN WALLACE'I

Amerikalı aktör, Fruitvale Station filminde vurularak öldürülen aktivist Oscar Grant rolüyle tanındı.

Daha sonra Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed'de boksör Adonis Creed'i ve Black Panther'de Erik Killmonger'ı oynadı.

Jordan, televizyon dizilerinde ilk olarak HBO'da yayınlanan The Wire dizisindeki Wallace rolüyle göründü.

DÜNYACA ELEŞTİRİLEN FİLMDE YILDIZLAŞTI

Daha sonra ABC dizisi All My Children'da Reggie Montgomery ve NBC dizisi Friday Night Lights'da Vince Howard rolünü kapan Jordan, 2015'te Fantastic Four filminde süper kahraman Human Torch'a dönüşen Johnny Storm karakteriyle yıldızlaştı.

Ancak film; dünya çapında eleştirildi, gişede tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.