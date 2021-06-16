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    2021 Royal Ascot At Yarışları'nda şapka şıklığı

    İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda, İngiliz sosyetesi ve Kraliyet'inden konuklar, birbirinden ilginç şapkalarıyla her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti.
    • REUTERS
    • 16.06.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:50
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    2021 Royal Ascot At Yarışları'nda şapka şıklığı

    İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları’nda katılımcılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ilginç şapka stilleriyle boy gösterdi.

    Şapka üreticileri, Ascot katılımcılarını beş gün sürecek ünlü Berkshire etkinliğine hazırlamak için tam kapasite çalıştı.

    YARIŞLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

    İngiliz sosyetesi ve Kraliyet'inden konukların birbirinden ilginç şapkaları, her yıl olduğu gibi yine ilk günde de yarışların önüne geçti.

    Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe Elizabeth, yarışların ilk günü etkinliğe katılım göstermese de Kraliçe’nin yarışlar bitmeden yarış alanında olması bekleniyor.

    2021 Royal Ascot At Yarışları nda şapka şıklığı #1

    ELİZABETH’İN TERCİH EDECEĞİ ŞAPKA

    Kraliçe, 69 yıllık yarışa geçen yıl salgın nedeniyle katılmamıştı.

    95 yaşındaki Elizabeth’in Ascot’ta tercih edeceği şapkanın rengiyle ilgili bahisler açıldı.

    Bahislerde, Kraliçe’nin favori rengi maviyi seçeceği inancı ağır bastı.

    2021 Royal Ascot At Yarışları nda şapka şıklığı #2

    FAYTONLA DEĞİL, LİMUZİNLE GELECEK

    Geleneksel olarak Kraliçe, misafirleriyle birlikte bir fayton alayıyla yarış alanına gelirken, bu yıl salgın nedeniyle limuzinle gelmesi bekleniyor.

    2021 Royal Ascot At Yarışları nda şapka şıklığı #3

    2021 Royal Ascot At Yarışları nda şapka şıklığı #4

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