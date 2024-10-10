2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Han Kang kazandı

AA

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

1.1 MİLYON DOLARIN SAHİBİ OLDU

Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan 18. kadın olan Kang, 11 milyon İsveç kronunun (1.1 milyon dolar) sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

2006 YILINDA ORHAN PAMUK KAZANMIŞTI

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi.

2022 yılında bu ödüle layık görülen Fransız yazar Annie Ernaux ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 17. kadın olmuştu.