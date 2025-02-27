2025 yılı için dünyanın en değerli para birimleri belli oldu

Haber Merkezi

Dünyanın en güçlü para birimleri açıklandı...

Ülkelerin para değeri yalnızca döviz kurlarıyla değil, güçlü bir ekonomi, düşük enflasyon ve yüksek döviz rezervleri gibi başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

DOLAR LİSTEYE ZOR GİRDİ

En çok kullanılan param birimleri arasında yer alan ABD doları, birçok kişinin tahmininin aksine ilk 10'da zor yer alıyor.

Listede petrol zengini ülkeler dikkat çekerken bazı sürpriz para birimleri de bulunuyor.

EN DEĞERLİ PARALAR

İşte ABD dolarını geride bırakan dünyanın en değerli 10 para birimi:

10- ABD DOLARI (USD)

Küresel ticaretin en yaygın kullanılan para birimi olmasına rağmen listenin sonunda yer alıyor.

9- EURO (EUR)

Avrupa'nın ortak para birimi, güçlü ekonomilere rağmen beklenenden daha alt sıralarda bulunuyor.

8- İSVİÇRE FRANGI (CHF)

İstikrarlı ekonomi ve düşük enflasyon sayesinde yatırımcıların güvenli limanı.

7- CAYMAN ADALARI DOLARI (KYD)

Küresel finans merkezi olmasının etkisiyle güçlü para birimleri arasında.

6- CEBELİTARIK POUNDU (GIP)

İngiliz sterlinine sabitlenmiş olan para birimi, değerini koruyor.

5- İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)

Brexit sonrası dalgalanmalara rağmen dünyanın en değerli beşinci para birimi.

4- ÜRDÜN DİNARI (JOD)

Sıkı para politikaları ve yüksek döviz rezervleri sayesinde gücünü koruyor.

3- UMMAN RİYALİ (OMR)

Petrol ihracatına dayalı ekonomisiyle dikkat çeken bir para birimi.

2- BAHREYN DİNARI (BHD)

Hem petrol gelirleri hem de finans merkezi olmasıyla listede zirveye yakın.

1- KUVEYT DİNARI (KWD)

Dünyanın en değerli para birimi ünvanını koruyor.

Kuveyt'in dev petrol rezervleri ve güçlü ekonomisi dinarın gücünü destekliyor.