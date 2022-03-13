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    21 yaşındaki Amerikalı genç, ilişkiye girdiği erkeği bıçakladı

    İnternetten tanıştığı erkeği cinsel ilişki esnasında bıçaklayan ABD'li Nika, polis ifadesinde saldırıyı 2020 yılında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almak için gerçekleştirdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 15:36
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    21 yaşındaki Amerikalı genç, ilişkiye girdiği erkeği bıçakladı

    ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Nika Nikoubin (21), 5 Mart günü, internet üzerinden tanıştığı bir şahıs ile otelde buluşarak geceyi beraber geçirmeye başladı.

    İkili ilerleyen dakikalarda cinsel ilişkiye girerken genç kız şahsın gözlerini bağlayarak ışıkları kapattı.

    BIÇAKLA BOYNUNU KESTİ

    Nikoubin'in bıçaklı saldırısı üzerine şahıs bir süre sonra boynunda bir acı hissetmeye başladı. Çabalarıyla genç kızı kendisinden uzaklaştıran şahıs durumu polise bildirdi. O sırada odadan çıkan Nikoubin de oteldeki bir çalışana olanları anlattı. Hemen olay yerine giden polis ekipleri, Nikoubin'i gözaltına aldı.

    21 yaşındaki Amerikalı genç, ilişkiye girdiği erkeği bıçakladı #1

    "KASIM SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI İÇİN YAPTIM"

    Olayla ilgili hazırlanan polis raporunda, Nikoubin'in, şahsı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için bıçakladığı yer aldı. Raporda, zanlının kurbanına sadece zarar vermek istediği ve öldürmeyi planlamadığı da belirtildi.

    TUTUKLANDI

    Independent Türkçe'nin haberine göre, genç kız tutuklandı, yaralı şahsın sağlık durumu ise paylaşılmadı. 60 bin dolar kefalet bedeli olan Nikoubin, 24 Mart'ta ön duruşmaya çıkacak.

    Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

    21 yaşındaki Amerikalı genç, ilişkiye girdiği erkeği bıçakladı #2


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