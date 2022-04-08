227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Göçmenler, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçti. Daha sonra göçmenleri taşıyan uçak, Kabil'e doğru hareket etti.

Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerle ilgili çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak 227 Afgan düzensiz göçmen için sınır dışı edilme kararı alındı.

Yasa dışı göçle mücadele

Göçmenler, önce Ağrı İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na gönderildi. Burada jandarma eşliğinde güvenlik kontrolünden geçtiler.

Ekipler tarafından şahsi eşyaları kendilerine teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı.

227 göçmen sınır dışı edildi

227 göçmen, Ağrı İl Göç İdaresi'nin koordinesinde uçakla ülkelerine gönderildi.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.