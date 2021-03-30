24 ülke liderinden uluslararası salgın anlaşması çağrısı

Gelecekteki olası salgınlara karşı küresel mücadele için anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen liderler, koronavirüsün "acı verici bir hatırlatma" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in de aralarında olduğu 24 lider, gelecekte ortaya çıkması muhtemel salgına karşı iş birliği çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da çağrı yapan isimler arasında olduğu liderler, yeni olası pandemiler karşısında uluslararası anlaşma yapma gereğini savundu.

"HERKES GÜVENDE OLANA KADAR KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Liderler, dünyanın halihazırda içinde bulunduğu durumu İkinci Dünya Savaşı sonrasına benzeterek, koronavirüs salgınının "herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmayacağına dair sert ve acı verici bir hatırlatma" olduğunu belirtti.

Ortak mektupta, bir sonraki uluslararası sağlık krizi öncesinde sınır ötesi iş birliğini tesis etmek için bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu aktarılarak, koronavirüse dair "1940'lardan beri küresel topluluk için en büyük zorluk" nitelendirilmesi yapıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

ULUSLARARASI ANLAŞMA ÇAĞRISI

"İki Dünya Savaşı'nın ardından, siyasi liderler çok taraflı sistemi oluşturmak için bir araya geldi. Amaçlar netti: ülkeleri bir araya getirmek, izolasyonculuğun ve milliyetçiliğin cazibesini ortadan kaldırmak ve ancak dayanışma ve iş birliği ruhu içinde birlikte başarılabilecek zorlukları ele almak."

Liderler, salgınlarla ilgili bir anlaşmanın "uluslararası sistem içinde ve onun kuralları ve normlarıyla daha fazla karşılıklı hesap verebilirlik, sorumluluk, şeffaflık ve iş birliğine" dayalı olması gerektiğini dile getirdi.