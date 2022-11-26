İlham Aliyev: Türk ordusu yalnız değildir

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinde müttefiklik ve kardeşlik vurgusu yapan Aliyev, Türk ordusunun yalnız olmadığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü’deki ADA Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Orta Koridor Boyunca: jeopolitik, güvenlik ve ekonomi’ başlıklı uluslararası konferansta soruları yanıtladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği konusunda gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev, kardeşlik müttefiklik vurgusu yaptı.

“Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam, birkaç gün daha burada olmamız gerekir.” ifadelerini kullanan Aliyev, “Biz kardeşiz, arkadaşız ve müttefikiz. Geçtiğimiz yıl Şuşa'da daha önce elde edilen sonuçları resmileştirdik. Müttefiklik beyannamesini imzalayarak resmen müttefik olduk. Bunun gerçekliğin resmileştirilmesi olduğunu bir kez daha belirtiyorum.” dedi.

“Birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz”

DHA’nın haberine göre; Azerbaycan ve Türkiye’nin uzun yıllar boyunca müttefik olarak adımlar attığını vurgulayan Aliyev, şu açıklamalarda bulundu:

“İş birliğimizin her alanda güçleneceğinden kesinlikle eminim ve bu bölgesel istikrarın önemli bir kriteridir. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği ve ortak faaliyetleri bölgede istikrarı güçlendirmeye yöneliktir. Bu kriter herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Çünkü iki ülke olarak potansiyelimizi birleştiriyoruz ve birlikte ayrı olduğumuzdan daha güçlüyüz. Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da potansiyeli artıyor. Sadece ekonomik ve sanayi değil, aynı zamanda askeri gücü de artıyor.

“Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar Türk ordusu yalnız değil”

Türkiye ile yıl içinde periyodik olarak 10'dan fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatlar hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da yapıldı. Bu, bölgesel istikrar ve güvenliğimizin önemli bir ölçüsüdür. Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar Türk ordusu yalnız değil, orada aynı zamanda bizim ordumuzun da olduğunu bilmesi lazım. Ordumuz yalnız değil, orada Türk ordusu da var. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutmaları gerekir.”