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    29 Haziran 2022, şu ana kadar yaşanan en kısa gün

    29 Haziran 2022 günü, dünyada şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.
    • 04.08.2022 - 18:08
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    29 Haziran 2022, şu ana kadar yaşanan en kısa gün

    USA Today'ın haberine göre, 29 Haziran'da dünya kendi ekseni etrafında 24 saat veya 86 bin 400 saniye süren dönüşünü daha erken tamamladı.

    İngiltere'deki Ulusal Fizik Laboratuvarı, dünyada şimdiye kadar kaydedilen en kısa günün 29 Haziran olduğunu ve bu günün normalden 1,59 milisaniye daha erken sona erdiğini belirledi.

    Dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor gibi gözüküyor

    Buna karşın 2020'de, tarihte kaydedilen en kısa 28 gün yaşanmıştı.

    Bilim insanları, 1960'larda atomik saatlerin icadıyla her günün uzunluğunu ölçüyor. Bazı kaynaklara göre, dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor gibi görünse de bu hız dalgalı seyir izleyebilir.

    Dünyanın dönüş hızını ne etkiliyor

    AA'nın haberine göre; dünyanın dönüş hızını etkileyen etkenler tam olarak bilinmese de bilim insanları, dünyanın iç veya dış katmanları, okyanuslar, ay ve hatta iklimin etkili olabileceğini düşünüyor.

    29 Haziran 2022, şu ana kadar yaşanan en kısa gün #1


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