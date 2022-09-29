Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bir askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin ateşkes mutabakatına rağmen Kelbecer'in Alagöller istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.

1 asker yaralandı

Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı ve tedaviye alındığı kaydedildi.

Azerbaycan'dan misilleme

AA'nın haberine göre; Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.