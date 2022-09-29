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    Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bir askerin yaralandığını açıkladı.
    • 29.09.2022 - 02:52
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    Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin ateşkes mutabakatına rağmen Kelbecer'in Alagöller istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.

    1 asker yaralandı

    Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı ve tedaviye alındığı kaydedildi.

    Azerbaycan'dan misilleme

    AA'nın haberine göre; Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.


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