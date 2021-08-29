Kabil'de havalimanı yakınlarında yeni bir patlama yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken, bölgede sular durulmuyor.

Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında yeniden patlama sesleri duyuldu.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırı sonrası evden dumanlar yükselirken, saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

ABD'DEN SALDIRI UYARISI

ABD Başkanı Joe Biden, önceki yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

Kabil'de patlama ViDEO

6 SALDIRIDA 180 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana geldi.

6 ayrı patlamada ölenlerin sayısı 180, yaralıların sayısı ise 200 olarak açıklandı.