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    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

    İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampının vurulması sonucu çok sayıda asker yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 26.10.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:24
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    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

    Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Feylaku'ş Şam güçleri, havadan vuruldu.

    RUS SAVAŞ UÇAKLARI VURDU

    SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

    Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu VİDEO

    Rus savaş uçakları İdlib i vurdu #1

    Rus savaş uçakları İdlib i vurdu #2

    Rus savaş uçakları İdlib i vurdu #3

    Rus savaş uçakları İdlib i vurdu #4

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