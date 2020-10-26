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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampının vurulması sonucu çok sayıda asker yaşamını yitirdi.
- AA
- 26.10.2020 - 12:41
- Güncelleme : 26.10.2020 - 13:24
Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Feylaku'ş Şam güçleri, havadan vuruldu.
RUS SAVAŞ UÇAKLARI VURDU
SMO'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.
Kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu VİDEO