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Lübnan’da sel felaketi

Lübnan’da sel felaketi

Jounieh kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kalırken, bazı araçlar da sürüklendi. Bir kişinin sel sularından kurtuluşu kameraya yansıdı.