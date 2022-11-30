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Lübnan’da sel felaketi
Jounieh kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kalırken, bazı araçlar da sürüklendi. Bir kişinin sel sularından kurtuluşu kameraya yansıdı.
- 30.11.2022 - 10:29
- Güncelleme : 30.11.2022 - 10:41
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyindeki Jounieh kentinde, şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı.
Sel sularına kapılacaktı, son anda kurtuldu
Bazı araçlar ise sel sularında sürüklendi.
Aracı sel sularına kapılan bir sürücü ise son anda kurtuldu.
Sürüklenen aracından inen sürücünün güvenli bir yere sığındığı belirlendi.
Lübnan’ı sel vurdu: Araçlar sel sularına kapıldı VİDEO
Büyük maddi hasar var
İHA’nın haberine göre sivil savunma ekipleri, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda sürücüyü kurtardı.
Selde ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar olduğu bildirildi.