Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdıran 59 yaşındaki Alman Rolf Buchholz, yüzüne 481 piercing ve 35 implant yaptırdı.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, bugüne dek pek çok farklı konuda rekorlara yer açtı.

Bunlardan bir tanesi de yüzünün neredeyse her yerini piercinglerle kaplayan 59 yaşındaki Rolf Buchholz oldu.

Alman uyruklu adam, vücuduna 481 adet piercing dahil olmak üzere 500 vücut modifikasyonu yaptırdı.

REKORLAR KİTABINA ADINI YAZDIRDI

Guinness Dünya Rekorunu vücudunda en çok modifikasyon bulunduran erkek olarak elinde tutan adamın, boynuzları ve tüm vücudunu kaplayan dövmeleri de bulunuyor.

59 yaşındaki Alman yüzüne 481 piercing taktırdı VİDEO