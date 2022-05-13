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    6 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etti

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişi, Ukrayna'dan başka ülkelere gitti.
    • 13.05.2022 - 00:25
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    6 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etti

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Rus saldırılarının başlamasından bu yana 6 milyondan fazla kişi Ukrayna’yı terk etti.

    8,3 milyonun Ukrayna'dan gideceği tahmin ediliyordu

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından geçtiğimiz ayın sonunda yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 8,3 milyon kişinin Ukrayna'yı terk edeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

    6 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etti

    İHA'da yer alan habere göre, Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporunda ise, Ukrayna’nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık 5’te 1’ine denk gelen 6 milyondan fazla insanın Rus saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu aktarıldı.

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