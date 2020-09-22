Dolar
7.6636
0.0169%
Euro
8.9727
-0.0657%
Altın
1900.18
-0.001%
Borsa
1096.16
0.8399%
G. Altın
468.671
-0.1716%
Bitcoin
81165.03
-0.211%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C
    6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı

    6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı

    Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 ülkenin katılımıyla imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 23:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Doğü Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye'nin haklı mücadelesi devam ederken, Türkiye'ye karşı adımlar atılmaya devam ediyor.

    BBC'nin haberine göre Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansla yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.

    TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BİR ARAYA GELDİ

    Grup, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çıkarma tartışmasında, Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor.

    Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor.

    6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu nun kuruluşu için imzaları attı #1

    FİLİSTİN DE FORUMUN BİR PARÇASI

    Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin Yönetimi'nin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti.

    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Yönetimi'nin de Forum'un bir parçası olduğunu söyledi.

    6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu nun kuruluşu için imzaları attı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir