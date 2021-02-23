7 yaşındaki ABD’li çocuğun bowling şovu

2 yaşından beri bowling oynayan ve şu sıralar işi şova döken 7 yaşındaki ABD’li Jamie’nin, profesyonel eğitimlerine başladığı belirtiliyor…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bulunan St. Clair şehrinin Algonac ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Jamie, 2 yaşından beri bowling oynuyor.

Tamamen kendi isteğiyle oynamaya başlayan Jamie’nin hedefi, iyi bir profesyonel olmak…

EĞİTİMLERE BAŞLADI

Onun için de şimdiden eğitimlere başlayan Jamie, sosyal medyada yayılan videolarla adını daha da fazla duyuruyor…

Son olarak Facebook’ta babasının hesabından yayılan bir video, Jamie’nin yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor…

ABD'de 7 yaşındaki çocuktan bowling şov İZLE





