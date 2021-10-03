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    Afganistan'da camiye saldırı

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin girişinde bombalı saldırı düzenlendi. Taliban Sözcüsü, saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 15:42
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    Afganistan'da camiye saldırı

    Geçtiğimiz ay Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede kaos yaşanmasına neden olmuştu.

    Başkent Kabil'in farklı noktalarında bombalar patlamıştı. Bugün de Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını duyurdu.

    ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Mujahid, bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Görgü tanıkları, cami girişinde meydana gelen patlamanın ardından sivillerin üzerine ateş açıldığını ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

    Afganistan da camiye saldırı #1

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