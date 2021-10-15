Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Kandahar'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Geçen hafta bombalı saldırıya sahne olan Afganistan'da bir kez daha saldırı yaşandı.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100'den fazla ölü ve yaralı sayısı kaydedilmişti.

KANDAHAR'DA CAMİYE SALDIRI

Son saldırı, Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Cuma namazı sırasında yaşanan saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.