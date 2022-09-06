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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
    • 06.09.2022 - 23:05
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

    Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

    Refakat edenler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Belgrad'a geldi.

    AA'nın haberine göre, havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan a geldi #1

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