AB: Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı

39 gün süren savaşın ardından ABD ile İran arasında ateşkes sağlandı.

İran ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi için talep ilettiği bilinirken İsrail tarafından, Lübnan'a yönelik geniş çaplı ve yıkıcı bir saldırı gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan’ın dahil olmadığını savundu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas İsrail'in Lübnan'a sürdürdüğü saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

Kallas paylaşımında, "Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, bu kadar büyük bir yıkıma yol açmayı haklı çıkarmaz. İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle bu tür sert önlemlerin meşru müdafaa kapsamına girdiğini savunmak zor" ifadelerini kullandı.

"İRAN ATEŞKESİ LÜBNAN'I DA KAPSAMALIDIR"

Ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurgulayan Kallas, "İsrail'in eylemleri, ABD-İran ateşkesini ciddi şekilde zorluyor. İran ateşkesi Lübnan'ı da kapsamalıdır.

Hizbullah silahsızlanmalıdır. AB, Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün Lübnan genelinde gerçekleştirdiği saldırılarda 254 kişi hayatını kaybetmişti.