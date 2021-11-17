AB, Belarus sınırındaki göçmenler için 700 bin euro ayıracak

Avrupa Birliği (AB), Belarus sınırındaki göçmenler için maddi yardım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) ilk olarak 200 bin euro aktardığı belirtildi.

BRÜKSEL'DEN GÖÇMENLER İÇİN MADDİ YARDIM

Açıklamada fonun, AB’nin IFRC’nin Afet Yardım Acil Fonu'na genel katkısı olduğu, söz konusu kuruluşu ve Belarus Kızılhaçını gerekli malzemelerin teminiyle ilgili destekleyeceği ifade edildi.

700 BİN EUROLUK FON

Gıda, battaniye, hijyen ve ilk yardım malzemeleri ihtiyacını gidermeyi kapsayan yardım için toplam 700 bin euro ayrılacak.

AB’nin 500 bin euroluk ilave yardım fonu ayırdığı ve bunun dağıtımı için ortak kuruluşlarla iletişimde olduğu belirtildi.

BİNLERCE GÖÇMENİN SINIRDAKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Açıklamada, AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic’in, her iki taraftan da ilgili kuruluşlara göçmenlerin insani yardıma sürekli erişimlerini sağlamaları çağrısına yer verildi.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerindeki kişinin Belarus-Polonya sınırında mağduriyeti sürüyor.​​​​​​​