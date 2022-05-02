AB, iki ülkeyi Rusya'ya petrol ambargosundan muaf tutabilir

Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef alan Brüksel, Slovakya ve Macaristan'a muafiyet sağlamayı tartışıyor.

Avrupa, Rus enerjisine yaptırımları tartışıyor.

Kıtada birçok ülke, Rusya'nın gazı ve petrolüne bağımlı bulunuyor.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Macaristan ve Slovakya'yı Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutmayı planlıyor.

AB'de gündem Rusya'ya enerji yaptırımı

Komisyon'un, Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketi üzerindeki çalışmalarını salı günü tamamlaması bekleniyor.

Yaptırım paketinin Rus petrolünü satın alma yasağını da içereceği belirtiliyor.

Petrolde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Macaristan, defalarca enerjiyle ilgili yaptırımlara katılmayacağını söyledi.

Slovakya ve Macaristan'a muafiyet tartışılıyor

Slovakya da Rus fosil yakıtlarına en çok bağımlı olan AB ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, bir AB yetkilisi, Komisyon'un, Slovakya ve Macaristan'a "bir muafiyet veya uzun bir geçiş dönemi" önerebileceğini söyledi.

24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya ödenen miktar

Avrupa Birliği, petrol ithalatında yüzde 26 oranında Rusya'ya bağımlı, ancak bu durum birliğe üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor.

AB ülkeleri, Ukrayna'ya saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya yaklaşık 20 milyar euro ödedi.