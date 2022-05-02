Petrol
104.28
-2.67%
Euro
15.66
0.01%
Dolar
14.88
0.23%
Altın
898.87
-0.76%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.218
2.18%
BTXN Coin
17.75
-2.09%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    AB, iki ülkeyi Rusya'ya petrol ambargosundan muaf tutabilir

    Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef alan Brüksel, Slovakya ve Macaristan'a muafiyet sağlamayı tartışıyor.
    • 02.05.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB, iki ülkeyi Rusya'ya petrol ambargosundan muaf tutabilir

    Avrupa, Rus enerjisine yaptırımları tartışıyor.

    Kıtada birçok ülke, Rusya'nın gazı ve petrolüne bağımlı bulunuyor.

    Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Macaristan ve Slovakya'yı Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutmayı planlıyor.

    AB'de gündem Rusya'ya enerji yaptırımı

    Komisyon'un, Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketi üzerindeki çalışmalarını salı günü tamamlaması bekleniyor.

    Yaptırım paketinin Rus petrolünü satın alma yasağını da içereceği belirtiliyor.

    Petrolde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Macaristan, defalarca enerjiyle ilgili yaptırımlara katılmayacağını söyledi.

    Slovakya ve Macaristan'a muafiyet tartışılıyor

    Slovakya da Rus fosil yakıtlarına en çok bağımlı olan AB ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

    Reuters'ın haberine göre, bir AB yetkilisi, Komisyon'un, Slovakya ve Macaristan'a "bir muafiyet veya uzun bir geçiş dönemi" önerebileceğini söyledi.

    24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya ödenen miktar

    Avrupa Birliği, petrol ithalatında yüzde 26 oranında Rusya'ya bağımlı, ancak bu durum birliğe üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor.

    AB ülkeleri, Ukrayna'ya saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya yaklaşık 20 milyar euro ödedi.

    AB, iki ülkeyi Rusya ya petrol ambargosundan muaf tutabilir #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da bebeğini öldüren katil, 11 yıl sonra yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da bebeğini öldüren katil, 11 yıl sonra yakalandı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Burak Yılmaz, oyundan atılınca küfretti
    Dünyadan futbol

    Burak Yılmaz, oyundan atılınca küfretti

    Görüş Bildir