AB Konseyi Başkanı Michel'den koltuk krizi açıklaması: Uykularım kaçıyor

Koltuk krizi tartışmalarının ardından AB Konseyi Başkanı Michel, hakkında yazılanların uykusunu kaçırdığını ifade etti. Ayrıca kriz, birlik içinde AB’yi kim temsil ediyor tartışmalarını başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında yaşanan koltuk krizi Belçika gündeminden düşmüyor.

Belçika’da önceki hükümetin Başbakanı olan AB Konsey Başkanı Charles Michel, basında hakkında yazılanlar karşısında zor durumda kaldı.

Görüşme sırasında Leyen’e takındığı tavırla anılan Michel, muhalif çevrelerin siyasi yıpratma faaliyetlerine maruz kaldı.

“UYKULARIM KAÇIYOR”

Durum hakkında Alman bir medya kuruluşuna değerlendirme yapan AB Konseyi Başkanı, “Bu sahne kafamda hiç durmadan tekrarlanıyor ve bu nedenle son günlerde uykularım kaçıyor.” dedi.

“AB’NİN ÇÖZÜLEMEMİŞ HİYERARŞİ SORUNU”

Koltuk krizine ilişkin çıkarım yapan uzmanlar sorunun kişisel hatalardan değil, AB’de hala çözülmemiş yönetim ve hiyerarşi sorunundan kaynaklandığını ifade etti.

BİRLİĞİ HANGİ MAKAM TEMSİL EDİYOR TARTIŞMASI

Kısa adı EuroAcademic EASC olan Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi, koltuk krizinin birlik içinde hangi makamın AB'yi temsil ettiğini yeniden tartışmaya açacak kadar önemli bir iç kriz olduğunu vurguladı.

AVRUPA PARLAMENTOSU DIŞLANIYOR

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 175 milletvekili ile en büyük siyasi grubu olan Hristiyan Demokratlar (EPP) grubu Başkanı Manfred Weber yayınladığı bir mesaj ile her iki başkanın da AP önünde bu ziyaret nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savundu.

Bu yaklaşım ziyarette hiç yer verilmeyen AP'nin uzun zamandan bu yana Konsey ve Komisyon tarafından en fazla dışlanan kurum olduğu iddiasını da yeniden gün yüzüne çıkarmış oldu.

ÇAVUŞOĞLU’NUN KARŞISINA OTURMUŞTU

Gerçekleştirilen üst düzey ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere salonda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'ın yanındaki tekli koltuk yerine karşıda ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında oturmuştu.

Avrupa ve dünya basınında geniş yer bulan olay diplomasi tarihine 'koltuk krizi' olarak geçmişti.

KİBAR OLMAMAKLA İTHAM EDİLDİ

Medyada da geniş yer bulan olayda bazı uluslararası yayın organlarında, tekli koltuğa oturan Michel, AB Komisyonu'nun ilk kadın Başkanı Ursula von der Leyen’e yer vermemek ve kibar olmamakla itham edilmişti.