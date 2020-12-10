AB ülkelerinin liderleri, zirve için toplandı. Görüşmelerde Ankara-Brüksel ilişkileri ve çeşitli konular gündemde olacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Türkiye ile ilişkileri de içeren çok sayıda konuyu ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Almanya'nın dönem başkanlığında yapılan son zirvenin resmi programına göre, liderler geleneksel olarak önce Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile görüş alışverişi yapacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Ardından koronavirüs salgınıyla mücadele, geliştirilen aşıların teslim edilmesi ve dağıtımına yönelik hazırlıklar ile test sonuçlarının karşılıklı tanınması, salgının etkisinin azalmasına bağlı olarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi konular görüşülecek.

AB BÜTÇESİ VE KURTARMA PAKETİ

Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1.8 trilyon euroluk AB bütçesi ve kurtarma paketi de zirvede gündeme gelecek.

İklim değişikliği başlığı altında sera gazı salımının 2030'a kadar yüzde 55 düşürülmesi hedefine yönelik anlaşma da liderlerin bir başka gündem maddesi olacak.

AB Liderler Zirvesi başladı ViDEO

TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAKLAR

AB liderleri, akşam yemeğinde ise dış ilişkiler konularını ele alacak. Bu kapsamda ABD'de Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl ilerletileceği görüşülecek.

Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler de akşam yemeğinde AB liderlerinin konuşacağı konular arasında yer alacak.

BREXIT SONRASI İNGİLTERE İLE TİCARİ İLİŞKİLER

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra bu ülkeyle ticari ilişkilerin nasıl yürütüleceğine yönelik anlaşmanın müzakereleri de AB liderlerinin gündeminde olması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in liderlere devam eden müzakereler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

GÜVENLİK KONUSU

Zirvenin ikinci gününde ise AB'nin Kuzey Afrika ülkeleri ve Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün ile Suriye'yi içeren bölgeyle ilişkileri tartışılacak.

Daha sonra güvenlik konusunu ele alacak liderler, terörle mücadele, radikalleşme, aşırıcılık karşısında atılacak adımları ve Avrupa ülkelerinin iş birliğini görüşecek.

EURO ZİRVESİ

Zirvenin sonunda da Avrupa Merkez Bankası ile Euro Grubu'nun başkanları liderlere katılacak. Euro Zirvesi adı verilen bu oturumda AB içindeki ekonomik durum, Bankacılık Birliği ve Sermaye Piyasaları Birliğine ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in zirveye katılamadıkları, Ratas'ın Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Plenkovic'in ise Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından temsil edileceği bildirildi.