AB, Rusya'ya yaptırımları genişletmeyi değerlendiriyor

Brüksel, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova yönetimine uygulamayı planladığı yeni ambargoları gündemine aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmak için yeni adımlar atmayı planlıyor.

Yaptırımlar kapsamında daha fazla Rus bankasının ve oligarkların aile üyelerinin ambargo listesine alınması düşünülüyor.

AB'DEN YENİ YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili diplomatlara ve yetkililere dayandırdığı haberinde, AB yetkililerinin tartıştığı önlemler arasında, bloğun kara para aklama karşıtı kara listesinin Batı yaptırımlarını atlatmaya yardımcı olduğu tespit edilen ülkelere karşı nasıl uygulanacağı da yer alıyor.

Tartışmaların, Rusya'nın AB'nin kara listesine alınıp alınmayacağını da içerdiği belirtildi. Habere göre, Avrupa Komisyonu'ndan gelecek hafta yeni yaptırımlarla ilgili bir teklif bekleniyor. Daha sonra teklifin 27 üye ülkenin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

RUS BANKALARI GÜNDEMDE

Ayrıca AB yetkilileri, Moskova merkezli VTB de dahil olmak üzere SWIFT'ten çıkarılan ve yaptırıma tabi olmayan dört bankayı hedef almayı planlıyor.

Söz konusu bankanın varlıkları, ABD ve İngiltere tarafından donduruldu, ancak AB bankaya yaptırımları erteledi.

Avrupalı firmaların Rusya'ya yaptığı enerji ödemelerini üstlenen Gazprombank ve Sberbank'ın yaptırım listesine alınması için Brüksel'in halihazırda bir planı olmadığı kaydedildi.

AB'NİN ENERJİ ÇEKİNCESİ

AB, şimdiye kadar Rusya'dan gaz, petrol ve kömür ithalatını yasaklamaktan kaçındı.

Öte yandan yetkililer, AB ülkelerinin, Rus oligarklarının ailelerinin yurt dışındaki hareketlerini engellemek için "çok daha geniş" yaptırımlar üzerinde çalıştığını söyledi.