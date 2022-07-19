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    AB, savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayırdı

    Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon avroluk fon kurulmasını önerdi.
    • 19.07.2022 - 16:52
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    AB, savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayırdı

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın etkileriyle birlilkte Avrupa ülkeleri savunma sanayi harcamalarını artırmaya devam ediyor.

    AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon avronun Birliğin 2022-2024 bütçesinden karşılanacağı ve Ukrayna savaşından kaynaklanan en acil ve kritik ihtiyaçlar için kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

    Ortak fon oluşturulacak

    Fonun, AB üyesi ülkelerin "rekabetten kaçınmasına" ve "maliyet tasarruflarını kolaylaştırmasına" yardımcı olacağı belirtilen açıklamada ayrıca ortak alımlar için en az üç ülkenin bir konsorsiyum oluşturmasının gerekeceği, fonun yıl sonuna kadar kurulmasının planlandığına dikkat çekildi.

    "Tarihi bir adım"

    Açıklamada AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un "Fon, Avrupa savunma entegrasyonunda ileriye doğru tarihi bir adım." değerlendirmesine yer verildi.

    "Teşvik oluşturuyoruz"

    AA'nın haberine göre Breton, "Ukrayna'ya silah transferinin ardından stokların bir kısmının yenilenmesine yardımcı olmanın yanı sıra AB bütçesi aracılığıyla üye devletlerin ortak satın alımları için teşvik oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

    AB, savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayırdı #1


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