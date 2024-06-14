AB, Ukraynalılara geçici korumanın süresini 2026'ya kadar uzattı Brüksel'de alınan karar doğrultusunda Ukraynalılar, 4 Mart 2026'ya kadar AB ülkelerinde kalabilecek.

AA

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığındı.

AB ülkelerindeki Ukraynalılar için geçici koruma süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresi 2026 yılına kadar uzatıldı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2026'ya kadar uzatıldı

İçişleri bakanlarının, AB Komisyonu'nun savaştan kaçan Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresinin 4 Mart 2025'ten 4 Mart 2026'ya kadar uzatılması yönündeki teklifini kabul ettiğini söyleyen Moor, şöyle dedi:

Ukrayna'da bombalar düşmeye devam ettiği sürece oradaki durumun güvenli olmadığı açıktır. Ve üye ülkeler bu saldırıdan kaçan insanları korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır.

"Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürüyoruz"

Moor, alınan kararla bakanların "Ukrayna ile dayanışmalarını sürdürdüklerini gösterdiğini" ifade etti.

İlk kez Ukraynalılar için harekete geçirildi

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

AB'nin sunduğu imkanlar

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor. Halihazırda 4,2 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici korumadan faydalanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)