Putin'den ateşkes teklifi: Ukrayna'ya şartlarını sundu Vladimir Putin, çatışmaları durdurma konusunda Kiev yönetimine çağrıda bulundu. Rus lider, "Savaşı Rusya başlatmadı" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşının sona ermesi konusunda şartlarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileriyle toplantı düzenledi. Devam eden çatışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Putin, Ukrayna'ya saldırıları durdurma konusunda iki şart öne sürdü. Yeniden 'gerçek bir barış teklifinde' bulunduklarını söylerken, çatışmanın dondurulmasını değil, sona erdirilmesini önerdiklerini vurguladı.

Şartlı ateşkes teklif etti

Rus lider, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

15-16 Haziran'da İsviçre'de Ukrayna Barış Konferansı düzenlenecek. Savaşın taraflarından Rusya, konferansa davet edilenler arasında yer almıyor.

"Rusya olmadan çözüm bulunması imkansız"

"İsviçre’deki konferansa davet edilmedik." diyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız.

"Savaşı Rusya başlatmadı"

Savaşı başlatan tarafından kendileri olmadığını savunan Putin, "Düşmanlıkları başlatan ve sürdüren Kiev rejimidir." dedi ve ekledi:

Batı'da, Rusya'nın özel askeri operasyon çerçevesinde savaşı başlattığı, saldırgan taraf olduğu tezi sürekli tekrarlanıyor.



Bir kez daha vurgulamak isterim ki, savaşı Rusya başlatmadı. Ukrayna'nın bir bölümünün vatandaşları uluslararası hukuka uygun olarak bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra, düşmanlıkları başlatan ve sürdüren Kiev rejimidir. Bu bir saldırganlıktır.

"Tarihin trajik sayfasını çevirmeyi talep ediyoruz"

İlkeli tutumumuz, Ukrayna için tarafsız ve nükleersiz bir statü, silahsızlandırılma ve Nazilerden arındırılmayı kapsıyor.



Tarihin trajik sayfasını çevirmeyi, Ukrayna ve Avrupa ile ilişkilerin kademeli olarak yeniden kurulmasını talep ediyoruz. Batı ve Ukrayna bunu reddederse, kan dökülmesinden onlar sorumludur.

İstanbul'da varılan anlaşmaların tekrarı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in dile getirdiği ateşkes şartları, kalıcı tarafsızlık ve nükleersiz statü dahil olmak üzere Mart 2022 baharında İstanbul'da varılan anlaşmaların büyük ölçüde tekrarına dayanıyor.

Ayrıca Rusya'ya yaptırımların tamamen kaldırılması talep ediliyor.