AB, Ukrayna'ya 205 milyon euroluk yardım yapacak

AB, Ukrayna'ya 205 milyon euroluk yardım yapacak

Ukraynalı sivillerin gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Açıklamada, "Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeye kararlıyız" denildi.

Batı'nın Kiev'e hem askeri hem de mali desteği devam ediyor.

Brüksel'de alınan kararla, Ukrayna'ya yeni para yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 205 milyon euro daha yardım yapacağını duyurdu.

205 milyon ek yardım

AB Komisyonu'nun yazılı açıklamasında, Ukrayna'da artan insani ihtiyaçların ışığında, Komisyonun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in bölgeye ziyareti vesilesiyle 205 milyon ek yardım yapılacağı bildirildi.

Böylece savaşın başlamasından bu yana yapılan yardımın değerinin 700 milyon euroya ulaştığı, bunun 13 milyon eurosunun Moldova'daki projelere ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lenarcic'in şu ifadelerine yer verildi:

Gıda, su, sağlık, barınma...

"100 günden fazla süredir gereksiz acılara ve sayısız uluslararası insani hukuk ihlaline tanık olduk. Bu kriz anında, görevimiz en savunmasızların yanında olmaktır. Ukrayna'daki varlığımızı önemli ölçüde artırarak hızlı bir şekilde yanıt verdik.

Bu fon ile insani ortaklarımız gıda, su, sağlık, barınma, koruma ve nakit yardımı sağlıyor. Ayrıca, AB üye devletleri tarafından sağlanan yardımın sürekli gelişen ihtiyaçlarla uyumlu olmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

"Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeye kararlıyız"



AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukraynalılara milyonlarca hayat kurtaran malzeme teslim ettik ve Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeye kararlıyız."

AA'nın haberine göre, Lenarcic, AB'nin sahadaki kriz müdahalesini koordine etmeye yardımcı olmak için insani yardım kuruluşları ve üst düzey Ukraynalı hükümet yetkilileriyle görüşecek.