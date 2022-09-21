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AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi

AB ve İngiltere: Rusya'nın seferberlik ilanı zayıflık ifadesi

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının Ukrayna'da başarısızlık ve zayıflık ifadesi olduğunu bildirdi.