Abbas Arakçi: Bu saldırılar açıkça savaş suçudur

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar 8'inci gününde...

İsviçre’nin Cenevre kentinde BM İnsan Hakları Konseyi oturumu düzenlendi.

Oturuma katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OTURUMA KATILAN İSİMLER

Oturumda Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile heyetleri de yer aldı.

"BU SALDIRI, SON İKİ YILDA FİLİSTİN'DE SOYKIRIM YAPAN BİR REJİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Arakçi yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıların BM Şartı’nın açık ihlali ve savaş suçu niteliğinde olduğunu söyledi.

Arakçi, "İran halkı, dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin mirasçısı ve barışsever bir ülke olarak, bugün açık bir saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı, son iki yılda Filistin’de soykırım yapan ve komşu ülkelerin topraklarını hala işgal altında tutan bir rejim tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAYA KARARLIYIZ"

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının provoke edilmemiş olduğunu vurgulayan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu saldırı, BM Şartı’nın açık bir ihlalidir ve Konsey’in ilke ve değerlerini doğrudan hedef almaktadır. Ayrıca egemenliğimizi savunmaya kararlıyız ve toprak bütünlüğümüz ile egemenliğimizi tüm gücümüzle koruyacağız. Haksız bir saldırı girişimiyle karşı karşıyayız ve İsrail ile destekçilerine durumu çarpıtma fırsatı veremeyiz.

"BU SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR"

Arakçi, saldırılar sonucu çok sayıda İran vatandaşının zarar gördüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

Bu saldırılarda istirahat halindeki askerler, üniversite hocaları ve siviller de dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. İsrail, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde bulunan barışçıl nükleer tesislerimizi bile hedef almıştır. Bu saldırılar açıkça savaş suçudur. Ayrıca çevre ve sağlık açısından da ciddi risk taşımaktadır. Bu haksız savaşı meşrulaştırmaya çalışan her gerekçe o suça ortak olmaktır.

"BU SALDIRI, ULUSLARASI HUKUKA AĞIR BİR DARBEDİR"

İsrail’in saldırısından önce diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Arakçi, "Nükleer programla ilgili meseleleri barışçıl yollarla çözmek için ABD ile görüşmeler planlıyorduk. Bu saldırı, diplomasiye bir ihanet ve uluslararası hukuka ağır bir darbedir" dedi.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi, şu ifadeleri kullandı: