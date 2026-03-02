Abbas Arakçi, katledilen ilkokul öğrencilerinin mezar yerlerini paylaştı

ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda can kaybı arttı.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini ve 95 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÖĞRETMEN VE VELİLER DE VAR

Yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Radmehr, hayatını kaybedenler arasında öğrencilerin yanı sıra veliler ile öğretmenlerin de bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından Hürmüzgan Valiliği, yaşanan can kayıpları nedeniyle yarın eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

PEZEŞKİYAN: BU VAHŞİ EYLEM MİLLETİMİZİN HAFIZASINDAN SİLİNMEYECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde İsrail’in bir ilkokula düzenlediği, 115 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ve İsrail’i kınayan Pezeşkiyan, "Minab kentindeki ilkokulda yaşanan acı olay ve ABD ile İsrail’in sivil hedeflere yönelik saldırısı sonucu onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, İran milletini ve tüm vicdan sahibi insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu vahşi eylem, bu topraklara yönelik saldırganların sayısız suçlarının kara siciline eklenen yeni bir sayfadır ve milletimizin tarihi hafızasından asla silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Minab halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "Bu insanlık dışı eylemi en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Minab halkına ve İran milletine taziyelerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlar yaralıların durumuna derhal ve kesintisiz şekilde müdahale etmelidir" ifadelerine yer verdi.

ARAKÇİ: İŞTE TRUMP'IN VADETTİĞİ "KURTARMA"

İran dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta kazılan mezar yerlerinin yer aldığı görüldü.

Arakçi açıklamasında bu mezar yerlerinin ilkokul saldırısında hayatlarını kaybeden kız çocuklarına ait olduğunu açıkladı.

"Gazze'den Minab'a kadar masum insanlar soğukkanlılıkla katledildi." diyen Arakçi, "Bunlar, ABD-İsrail ortak bombardımanında bir ilkokulda hayatını kaybeden 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça olmuştu. İşte Bay Trump'ın vaat ettiği "kurtarma"nın gerçekte nasıl göründüğü." ifadelerine yer verdi.