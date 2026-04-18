ABD: Abluka nedeniyle 21 gemi İran'a geri döndü

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası oturulan müzakere masası bir sonuca varamazken, ABD Başkanı Donald Trump buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldıklarını açıkladı.

Trump'ın, İsrail ile Lübnan arasında da 10 günlük bir ateşkesin sağlandığını duyurmasını ardından İran ise, Hürmüz Boğazı'nı açtığını duyurdu.

Bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Donald Trump, İran limanlarına yönelik ablukanın ise devam edeceğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"ABD KUVVETLERİ DENİZ ABLUKASI UYGULUYOR"

Güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy’nin dün Arap Denizi'nde devriye gezdiği aktarılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere karşı deniz ablukası uyguluyor." denildi.

21 GEMİ GERİ DÖNDÜ

Açıklamada, "Ablukanın başlamasından bu yana, 21 geminin ABD kuvvetlerinin İran'a geri dönme talimatına uyduğu" ifade edildi.

PAKİSTAN MÜZAKERELERİNDE BİR SONU ALINMADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.