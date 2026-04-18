Soykırımın en acı karesi: Gazzeli çocuklar bir damla su için mücadele ediyor

Gazze Şeridi'nde devam eden insani kriz, su kaynaklarının yok denecek kadar azalmasıyla kritik bir boyuta ulaştı.

Uzun süren çatışmalar nedeniyle altyapının büyük ölçüde tahrip olması, su arıtma tesislerinin çalışamaz hale gelmesi ve yardım konvoylarına getirilen kısıtlamalar, bölgede yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını imkansız kılıyor.

GAZZE'DE EN AĞIR BEDELİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

Özellikle çocuklar, yiyecek bir lokma bulmakta, barınacak sıcak bir yer ve temiz içme suyuna erişimde en ağır bedeli ödüyor.

Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, Gazze'de su kıtlığının 'insani felaket' seviyesine ulaştığını defalarca uyarmıştı.

Bölgede yaşanan acının boyutu ise birkaç saniyelik videoya sığdı.

SU KRİZİNİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Görüntüler yürekleri yakarken, Gazze'deki su krizinin acımasız gerçekliğini bir kez daha ortaya koydu.

Çıplak ayakla kum zemin üzerinde koşan küçük çocuklar, bir su tankerinin arkasına monte edilmiş mavi hortumlardan su doldurmaya çalıştı.

BİRKAÇ DAMLA SU İÇİN ADETA SAVAŞTILAR

Ellerinde kovayla koşan çocukların hortumdan birkaç damla su içmek için nasıl arkasından koştukları da görüntülerdeki yerini aldı.

Dengesini sağlamakta bile güçlük çeken, açlıkla, hava şartlarıyla, tıbbi yardım yetersizliğiyle mücadele eden çocuklar, yaşanan dramı tüm gerçekliğiyle yansıttı.

ÇOCUKLAR BİRÇOK HASTALIKLA DA KARŞI KARŞIYA

Görüntüler, Gazze'deki su krizinin sadece istatistiklerden ibaret olmadığını, günlük hayatta yaşananları en somut haliyle gösterdi.

Bölgede içme suyu bulunamaması nedeniyle birçok çocuk ishal, kolera ve diğer su kaynaklı hastalık riskiyle de karşı karşıya...