İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtı

Orta Doğu'da; ABD ile İsrail saldırılarıyla başlayan İran Savaş nedeniyle uzun zamandır yüksek olan tansiyon, sağlanan ateşkes ve müzakereler sonrası bir nebze düştü.

ABD ile İran heyetlerinin ikinci müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da pazartesi günü tekrar bir araya gelmesi beklenirken, İran'dan dikkat çekici bir karar geldi.

İRAN HAVA SAHASINI AÇTI

İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin, uluslararası uçuşlara açık olduğu, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.