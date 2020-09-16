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    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabına soruşturma açtı

    Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yayınladığı kitabında, 'gizli bilgileri ifşa edip etmediği' konusunda bir soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 16.09.2020 - 06:13
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    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabına soruşturma açtı

    Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın haziranda yayımlanan, Beyaz Saray görevindeki hatıratı niteliğindeki "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

    ADALET BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

    New York Times'ın konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabıyla ilgili olarak bir tahkikat jürisi topladı ve kitabın yayınevi Simon & Schuster'dan yetkilileri ifadeye çağırdı.

    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton ın kitabına soruşturma açtı #1

    "GİZLİ BİLGİLER İFŞA EDİLDİ Mİ"

    Haberde, jürinin Bolton'ın kitabında yer verdiği bazı bilgilerin "ifşası yasak gizli bilgiler olup olmadığını" soruşturduğu bildirildi.

    Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise yaptığı yazılı açıklamada, tahkikat jürisinin, yayınevini ifadeye çağırdığından haberdar olduklarını belirterek "Bolton, yanlış hiçbir şey yapmamıştır." ifadesini kullandı.

    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton ın kitabına soruşturma açtı #2

    YAYINLANMAMASI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

    Bolton'ın haziranda yayımlanan kitabının basına yansıyan bölümleri ABD'de tartışma yaratmıştı.

    Trump yönetimi, Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için 17 Haziran'da dava açmıştı.

    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton ın kitabına soruşturma açtı #3

    "ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR" İDDİASI

    ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, Bolton'ın kitabının "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" öne sürülmüştü.

    Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele bazen tehlikeli kararlar aldığından ve Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ile Almanya gibi müttefiklerle düşmanlara yaklaşımından bahsediliyordu.

    ABD Adalet Bakanlığı, Bolton ın kitabına soruşturma açtı #4

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