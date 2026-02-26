ABD Adalet Bakanlığı'ndan 'Epstein belgeleri gizleniyor' iddialarına yanıt

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin 3 milyondan fazla belge yayınladı.

Söz konusu belgelerde, dünya kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişinin ismi çıkarken, dosyalarda bazı eksikliklerin olduğu yönünde de birçok iddia ortaya atılmıştı.

Bakanlık, dosyalarda eksik olduğuna yönelik haberlerin ardından, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"BELGELER İNCELENİYOR"

Açıklamada, son zamanlarda birçok kişi ve haber kuruluşunun, Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in davasına ilişkin kayıp olduğu iddia edilen belgelere işaret ettiği belirtildi.

Kamuoyu tarafından bahsedilen tüm belgelerde olduğu gibi, bakanlığın bu kategorideki dosyaları da incelediğine dikkat çekilen açıklamada, herhangi bir belgenin uygunsuz şekilde gizlendiğinin tespit edilmesi ve bunların yayımlanmasının yasalara uygun olması halinde kamuoyuna paylaşılacağı kaydedildi.

ONLARCA FBI KAYDININ EKSİK OLDUĞI İDDİASI

CNN'in haberinde, Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatının yer aldığı, bu kayıtların 90'dan fazlasının bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." ifadesini kullanmıştı.

ABD'DE JEFFREY EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.