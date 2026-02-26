ABD ordusu, Rum askerlerine eğitim verdi

Kıbrıs'ta Türk-Rum gerilimi devam ederken, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'nin, Rum kesimine askeri desteği devam ediyor.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin ABD Silahlı Kuvvetleri ile yürüttüğü ikili iş birliği kapsamında iki ülkenin personeli, Avrupa filosunun güvenliğini sağlamak amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ABD Deniz Piyadeleri, Sıcak Terörle Mücadele Güvenliği Ekibi (FETSEUR), 964 Ordu Taburu Komutanlığı ve Özel Terörle Mücadele birimleri ile eğitimler yapıldı.

ABD ULUSAL MUHAFIZLARI İLE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Aynı zamanda Rum askerleri, Devlet İşbirliği Programı çerçevesinde New Jersey Ulusal Muhafızları ile ABD’de bir araya gelerek know-how alışverişi yaptı. Eğitimlerde siber savunma ve siber güvenlik alanındaki operasyonel süreçler yakından izlendi ve personelin bilgi birikimi artırıldı.

OPERASYONEL HAZIRLIK EĞİTİMİ

Rum Ulusal Muhafız Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde personelinin bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesine yatırım yapmanın, operasyonel hazırlığı sürdürmede ve modern güvenlik zorluklarına etkili yanıt vermede kritik bir rol oynadığını vurguladı.