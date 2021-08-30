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    ABD, Afganistan'dan 116 bin 700 kişiyi tahliye etti

    ABD, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 116 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.
    • AA
    • 30.08.2021 - 17:13
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    ABD, Afganistan'dan 116 bin 700 kişiyi tahliye etti

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 1250 kişiyi daha tahliye etti.

    TOPLAM TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 116 BİN 700'E ULAŞTI

    Son 24 saatte 26 askeri uçuş ile 1200, 2 koalisyon uçuşuyla 500 kişi Afganistan'dan çıkarıldı.

    Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 116 bin 700'e ulaştı.

    Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan çıkarılan kişi sayısı da 122 bin 300'ü buldu.

    ABD, Afganistan dan 116 bin 700 kişiyi tahliye etti #1

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